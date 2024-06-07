ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 342 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 342 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент сохраняет план получить в 2024 году чистую прибыль больше, чем в 2023 году, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов в кулуарах ПМЭФ. Сбербанк в 2023 году заработал 1,509 трлн руб. чистой прибыли. В текущем году мы пока еще ждем символического роста, до 1,516 трлн руб., несмотря на возможное увеличение отчислений в резервы и снижение процентной маржи. Но показательным будет второй квартал, по итогам которого прогноз может быть скорректирован. Сохраняем целевой ориентир по бумагам на ближайшие двенадцать месяцев в 342 рубля за штуку", - указывают эксперты.

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