Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Аэрофлота

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в материале старшего аналитика Матвея Тайца.

"Эмитент повышает краткосрочные цели и пересматривает долгосрочные планы (рассказал на полях ПМЭФ генеральный директор компании Сергей Александровский). За 4M23 компания перевезла 15,6 млн пассажиров (+22% г/г), а значит, новая цель в 53 млн пассажиров за весь год предполагает снижение темпов прироста до 8% г/г в период с мая по декабрь. С поставками самолетов отечественного производства возникли определенные сложности, поэтому они перенесены с 2024 года на, как предполагается, 2026 год. Предложение унифицировать парк ВС, возможно, окажется рациональным, так как потенциально позволит повысить эффективность использования самолетов, - отмечает эксперт. - Новостной поток, полагаем, вполне может позитивно повлиять на отношение инвесторов к бумаге, однако мы, принимая во внимание текущие котировки, оставляем по акциям "Аэрофлота" рейтинг "держать".

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