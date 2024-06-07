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07 июня 2024 года 10:47
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Аэрофлота
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в материале старшего аналитика Матвея Тайца. "Эмитент повышает краткосрочные цели и пересматривает долгосрочные планы (рассказал на полях ПМЭФ генеральный директор компании Сергей Александровский). За 4M23 компания перевезла 15,6 млн пассажиров (+22% г/г), а значит, новая цель в 53 млн пассажиров за весь год предполагает снижение темпов прироста до 8% г/г в период с мая по декабрь. С поставками самолетов отечественного производства возникли определенные сложности, поэтому они перенесены с 2024 года на, как предполагается, 2026 год. Предложение унифицировать парк ВС, возможно, окажется рациональным, так как потенциально позволит повысить эффективность использования самолетов, - отмечает эксперт. - Новостной поток, полагаем, вполне может позитивно повлиять на отношение инвесторов к бумаге, однако мы, принимая во внимание текущие котировки, оставляем по акциям "Аэрофлота" рейтинг "держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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