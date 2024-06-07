Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3150-3225п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3150-3225 пунктов в течение пятничной фондовой сессии, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"В базовом сценарии ожидаем в пятницу консолидацию рынка вблизи текущих уровней. Если сюрпризов не будет, решение ЦБ РФ по ключевой ставке существенно картину не изменит. В первой половине дня активность инвесторов будет низкой, после публикации решения регулятора стоит ждать всплеска активности. Говорить о дальнейших перспективах можно будет только в понедельник, после того как инвесторы оценят все новые вводные", - указывают эксперты.

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