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07 июня 2024 года 09:56
Курс рубля, возможно, попытается обновить минимумы на уровне 88,25 руб./$1 в пятницу - ПСБ
Курс пары доллар/рубль в целом, вероятно, останется в пятницу в торговом диапазоне 88-89 руб./$1 с попытками обновить майские минимумы на уровне 88,25 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Утром пятницы доллар вновь находится под небольшим давлением. Способствуют этому ожидания увеличения Банком России ежедневных продаж юаней с 6,2 до 8, 1 млрд руб., более значимые для рынка в условиях невысокой активности импортеров - следствия как сезонности, так и сохраняющихся затруднений с платежами. Кроме того, основной интригой выступает и заседание регулятора, на котором он, скорее всего, как минимум ужесточит риторику (мы склонны ждать сохранения ключевой ставки на текущем уровне), - пишет эксперт в комментарии. - По нашим оценкам, доллар в течение дня продолжит тяготеть к снижению в рамках диапазона 88-89 руб./$1 и, весьма вероятно, попытается обновить майские минимумы (88,25 руб./$1)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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