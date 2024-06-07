Возможно кратковременное укрепление рубля до 87,5 руб./$1 - "Алор Брокер"

Возможно кратковременное укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 87,5 руб./$1, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Третий день пара доллар/рубль торгуется преимущественно в диапазоне 88,5-89 руб./$1. Не исключаем ее кратковременный уход в район сильной поддержки 87,5 руб./$1. Однако в ближайшее время рынок должен начать ощущать уменьшение притока экспортной валюты из-за снижения цен на нефть от апрельских пиков. Спрос же на доллары и юани может возрасти вследствие летнего роста выездного туризма и восстановления импорта, который должен решить проблемы трансграничных платежей. Поэтому покупка рубля против доллара или юаня выглядит рискованной", - пишет эксперт инвесткомпании в комментарии.

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