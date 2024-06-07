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07 июня 2024 года 09:18
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ALPS Medical Breakthroughs ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ALPS Medical Breakthroughs ETF с прогнозной стоимостью на уровне $48,6 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Фонд с привязкой к медицинским прорывам за последние шесть месяцев окреп на 24,5% на фоне начавшегося отскока биотеха за океаном. Для отрасли складывается благоприятный сценарий, с каждым годом FDA одобряет все больше новых препаратов, и биотех оказался на передовой инновационных разработок. Вместе с тем стоит иметь в виду, что вложения в компании с прорывными разработками и нулевой выручкой не относятся к классическим активам сектора здравоохранения и не имеют "защитных" свойств - напротив, это высокорисковые вложения", - пишет эксперт. ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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