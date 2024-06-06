Акции ТКС Холдинга привлекательны для покупок с прогнозной ценой 6400 руб - "Солид Брокер"

Акции "ТКС Холдинга" привлекательны для покупок с прогнозной стоимостью на уровне 6400 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков "Солид Брокера".

" В Т-банке рассказали детали интеграции с Росбанком. Был необходим капитал для роста выдач кредитов и захода в новые сегменты, а в результате поглощения Росбанка на неденежной основе (за счет допэмиссии акций) объединенная группа повысит норматив достаточности капитала, а скорее даже добьется лучшей утилизации капитала, что выльется в ROE выше 30%. 2024 год и начало 2025 года будут переходным временем, а затем для нового "ТКС Холдинга" открываются большие перспективы, - пишут эксперты инвесткомпании в материале. - По нашему базовому прогнозу эмитент сможет достичь прибыли на акцию в 2025 году в размере 855 рублей, что предполагает оценку по мультипликатору P/E 3,4х при ROE 30,5%. Например, по Сбербанку мы прогнозируем прибыль на акцию в 2025 году в размере 87 рублей на акцию, что дает P/E 3,6х по текущим ценам при ROE 24%. Поэтому считаем "ТКС Холдинг" привлекательным для покупок с целевой ценой в 6400 рублей. Однако отметим, что пока рост котировок сдерживает незавершенная сделка из-за цены допэмиссии в 3423 рубля. После завершения сделки в третьем квартале препятствий для роста у "ТКС Холдинга" не видим".

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