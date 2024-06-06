Возможно еще одно снижение ставок ЕЦБ в 2024г - Freedom Finance Global

Возможно еще одно снижение процентных ставок ЕЦБ в текущем году, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Европейский центробанк впервые с 2019 года снизил все процентные ставки на 0,25 процентного пункта (в том числе базовую процентную ставку до 4,25%, что было ожидаемо аналитиками по всему миру). В сопроводительном комментарии ЕЦБ нынешний более низкий уровень процентных ставок назвали "ограничительным" и пообещали удерживать процентные ставки на этих уровнях "столько, сколько потребуется". Каких-либо намеков на сроки и количество дальнейших снижений процентных ставок в 2024 году в этом релизе регулятора не содержалось", - отмечает эксперт инвесткомпании.

"Скорее всего, пока годовая инфляция в еврозоне все еще превышает целевой уровень, ЕЦБ не будет торопиться с новыми снижениями процентных ставок, да и сложная обстановка в мире, влияющая на рост товарных цен, пока благоприятствует росту инфляции, а не ее существенному падению. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции обнародовала прогноз ЕЦБ о том, что в 2024 году инфляция преимущественно будет колебаться вокруг текущего уровня, а до целевых 2% в год замедлится только к началу 2025 года. Таким образом, вероятно, что в текущем году еврозону ждет, с учетом текущего решения, не более двух снижений процентных ставок", - пишет Мильчакова в обзоре.

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