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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Новые облигации Россети Московский регион серии 001P-06 - надежный инструмент с привлекательной доходностью - "Газпромбанк Инвестиции"
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06 июня 2024 года 16:57

Новые облигации Россети Московский регион серии 001P-06 - надежный инструмент с привлекательной доходностью - "Газпромбанк Инвестиции"

Выпуск новых облигаций ПАО "Россети Московский регион" серии 001P-06 может стать надежным инвестиционным инструментом с привлекательной доходностью, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Россети Московский регион" 10 июня (с 11:00 до 15:00 мск) планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-06 объемом 20 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 1,3% годовых (130 б.п.).

"Участие в размещении облигаций эмитента может стать привлекательной возможностью для инвесторов. Привлекательная ставка купона с ежемесячными выплатами создает регулярный денежный поток. Номинал облигации в 1000 рублей делает ее доступной. Учитывая прочное положение компании на рынке и ее позитивные финансовые результаты, этот выпуск облигаций может стать надежным инвестиционным инструментом с привлекательной доходностью", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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