Новые облигации Россети Московский регион серии 001P-06 - надежный инструмент с привлекательной доходностью - "Газпромбанк Инвестиции"

Выпуск новых облигаций ПАО "Россети Московский регион" серии 001P-06 может стать надежным инвестиционным инструментом с привлекательной доходностью, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Россети Московский регион" 10 июня (с 11:00 до 15:00 мск) планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-06 объемом 20 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 1,3% годовых (130 б.п.).

"Участие в размещении облигаций эмитента может стать привлекательной возможностью для инвесторов. Привлекательная ставка купона с ежемесячными выплатами создает регулярный денежный поток. Номинал облигации в 1000 рублей делает ее доступной. Учитывая прочное положение компании на рынке и ее позитивные финансовые результаты, этот выпуск облигаций может стать надежным инвестиционным инструментом с привлекательной доходностью", - отмечают эксперты в комментарии.

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