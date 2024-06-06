Возможно укрепление рубля до 88,5 руб./$1 в четверг - SberCIB

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 88,5 руб./$1 на торгах в четверг на фоне вероятно низкого спроса на валюту перед заседанием Банка России в пятницу, 7 июня 2024 года, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"После падения котировок в последние дни фьючерсы на нефть марки Brent оказались перепроданы, и на нефтяном рынке начался рост. А еще у инвесторов усилились надежды, что ставку ФРС США снизят в сентябре. В течение дня в центре внимания будет решение Европейского центробанка по процентной ставке. По нашим прогнозам, в четверг котировки нефти марки Brent могут держаться около $79 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

"Росстат в среду вечером сообщил, что недельная инфляция ускорилась до 0,17% против 0,1% неделей ранее. Это умеренный темп с учетом сезонности. Скорее всего, для рынка важнее данные об ускорении роста реальных зарплат. Из-за этого доходности ОФЗ в четверг могут вырасти на несколько базисных пунктов", - отмечают в SberCIB.

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