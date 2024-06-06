"Цифра брокер" сохраняет осторожную оценку акций Мечела

Аналитики "Цифра брокера" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций "Мечела" ввиду слабой ценовой конъюнктуры на угольном рынке, сложностей с экспортом и высокой долговой нагрузки компании, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Вместе с этим компания представила операционные результаты за I квартал 2024 года, согласно которым производство угля, чугуна и стали сократилось соответственно на 14%, 12% и 12% по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение производства угля было связано с ростом издержек на добычу и логистическое обслуживание в сочетании с введением пошлин на импорт угля в Китай, что привело к падению рентабельности. Сокращение производства чугуна и стали вызвано проведением обширной ремонтной программы на предприятиях металлургического сегмента. Сохраняем осторожный взгляд в отношении акций "Мечела" ввиду слабой ценовой конъюнктуры на угольном рынке, сложностей с экспортом и высокой долговой нагрузки", - пишут эксперты.

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