Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- начало выборов в Европарламент;

- розничные продажи еврозоны в апреле;

- итоги заседания ЕЦБ и пресс-конференция регулятора;

- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США;

- выступление главы ЕЦБ Лагард;

- финансовые результаты АФК "Система" за 1К24 по МСФО;

- акции "Элемента" начнут торговаться на Московской бирже;

- акции "Займер" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год;

- Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), день второй.

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