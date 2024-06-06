Риски в среднесрочных и длинных ОФЗ-ПД остаются высокими - ПСБ

Риски в среднесрочных и длинных рублевых гособлигациях с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) остаются высокими, флоатеры пока остаются оптимальной инвестицией на долговом рынке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Технический отскок котировок ОФЗ на отмене аукционов Минфина не получил продолжения - доходность индекса RGBI выросла на 2 б.п. (до 15,08% годовых). Объемы торгов остались пониженными (5,7 млрд руб. по бумагам из индекса RGBI при средних значениях с начала года около 10,2 млрд руб. в день) - инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии заседания ЦБ, - отмечает эксперт в обзоре. - Инфляция на 3 июня в годовом выражении остается выше 8,1% (за счет индексации тарифов), что говорит о сохранении жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Даже при сохранении ключевой ставки в предстоящую пятницу сигнал о возможном ее повышении будет сохранен, что не будет способствовать восстановлению котировок ОФЗ с фиксированным купоном. На наш взгляд, риски в среднесрочных и длинных ОФЗ-ПД остаются высокими; флоатеры пока остаются оптимальной инвестицией на долговом рынке".

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