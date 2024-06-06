Рынку акций РФ по-прежнему нужны фундаментальные драйверы для роста - БКС Экспресс

Российскому рынку акций по-прежнему нужны фундаментальные драйверы для дальнейшего восстановления, одной технической перепроданности недостаточно, сообщается в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Панику в целом удалось сбить, но волатильность по-прежнему высокая - многие участники рынка опасаются очередных распродаж. На фоне налогового ужесточения, отказа крупных корпораций от дивидендов, высоких ставок и обвала ОФЗ, крепкого рубля и жесткой геополитики расти рынку акций крайне непросто, - пишет аналитик. - Сейчас время активных трейдеров, а использование в работе самых волатильных бумаг помогает повысить доходность. Но и для инвесторов представляются возможности пополнить портфели акций с большими скидками под перспективу восстановления рынка: по расчетам, индекс Мосбиржи может вернуться на максимумы менее чем за полгода, тогда итоговый результат будет даже больше, чем в банковских депозитах. Важно соблюдать риски и запастись терпением".

"В ближайшие дни будет турбулентно, локальное направление хода неочевидно. Размытое сопротивление в индексе Мосбиржи находится на 3230 пунктах, а область поддержки - ближе к 3130 пунктам. В этом диапазоне рынок и будет "курсировать" до появления сигналов с ПМЭФ и пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. При позитиве и прорыве сопротивления индекс Мосбиржи направится к следующему уровню - под 3300 пунктов - границе осеннего боковика; а разочаровавшись, рынок может не удержать поддержку и вновь опуститься на недавние минимумы. Отдаем предпочтение первому варианту", - указывает Зельцер в обзоре.

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