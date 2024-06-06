Бумаги Мечела остаются привлекательными на средне- и долгосрочном горизонтах - "Мои Инвестиции"

Привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" фундаментально остаются привлекательными инвестициями на средне- и долгосрочном горизонтах, несмотря на рекомендацию совета директоров эмитента не выплачивать дивиденды за 2023 год, считают аналитики телеграм-канала Никанор Халин, Иван Сальковский и Александр Мосин.

"По нашим оценкам, при текущих ценах и курсе рубля "Мечел" генерирует 25-30% доходности FCF в следующие двенадцать месяцев, что ведет к стремительному снижению долговой нагрузки", - отмечают эксперты в комментарии.

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