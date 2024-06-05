"Финам" повысил рейтинг акций Globaltrans до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Globaltrans с "держать" до "покупать" с целевой ценой 861,7 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 19,1% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Бумаги Globaltrans скорректировались вниз на 15,5% с пиковых значений в апреле 2024 года до майских минимумов, - отмечает аналитик Полина Щукина. - Мы полагаем, что текущие уровни акций уже достаточно привлекательны для покупки, и рекомендуем открывать длинные позиции по бумагам компании".

Globaltrans Investment PLC является ведущей группой по железнодорожным грузоперевозкам в России и странах СНГ. Компания занимается перевозкой металлургических и нефтехимических грузов, а также транспортирует нефтепродукты и нефть, уголь, строительные материалы.

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