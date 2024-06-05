"Велес Капитал" понизил целевую цену акций Северстали до 1803 руб

"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Северстали" до 1803 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"Северсталь" представила Стратегию на 2024-2028 годы. Главным итогом ее реализации должен стать рост EBITDA к 2028 году на 150 млрд руб. (+10% ежегодно) к показателю 2023 года (262,2 млрд руб.), - отмечает эксперт. - Достичь данную цель планируется за счет наращивания выплавки стали и продаж стальной продукции, повышения операционной эффективности и сокращения себестоимости сляба. В то же время реализация Стратегии потребует существенного роста CAPEX, пик которого придется на 2025 год. Однако даже в период нормализации инвестиционных расходов в 2027-2028 годах их размер превысит уровень 2023 года практически в 2 раза. В итоге свободный денежный поток "Северстали", являющийся дивидендной базой, в 2025-2028 года подвергнется существенному давлению. Согласно нашим расчетам, в случае сохранения коэффициента выплат на уровне 130% FCF совокупный дивиденд "Северстали" за 2025 год снизится на 30% (до 139 руб. на акцию), за 2026 год - на 15% (до 196 руб. на акцию)".

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