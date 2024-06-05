S&P 500, вероятно, проведет торги среды в диапазоне 5260-5310 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5260-5310 пунктов, прогнозирует заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"На фондовом рынке в среду сохранится смешанная динамика на фоне средней или повышенной волатильность, - прогнозирует эксперт. - Прогноз для индекса S&P 500: диапазон 5260-5310 пунктов (от -0,6% до +0,5% от уровня закрытия во вторник). Баланс рисков нейтральный. Бумаги энергетического сектора могут получить поддержку на фоне небольшого отскока цен на нефть после ранее состоявшейся распродажи. Акции некоторых бенефициаров ИИ-трендов также могут оказаться в фаворе у покупателей благодаря позитивной реакции на отчеты Hewlett Packard Enterprise и Crowdstrike".

"С технической точки зрения S&P 500 удерживается выше 20-дневной скользящей средней, что можно считать позитивным знаком, - указывает Ващенко. - Техническая картина становится более благоприятной для команды "быков", чья основная цель располагается на уровне 5340 пунктов (исторический максимум). Впрочем, сентимент резко изменится при пробое уровня 5190 пунктов. В этом случае вероятно быстрое снижение до области 5100-5140 пунктов".

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