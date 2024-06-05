Акции Мосбиржи не являются инвестиционно привлекательными на долгосрочную перспективу - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Московской биржи" не являются инвестиционно привлекательными на долгосрочную перспективу, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Основная российская биржевая площадка "Мосбиржа" раскрыла информацию по объему торгов в мае 2024 года, - отмечают эксперты. - Общий объем торгов на всех рынках биржевой площадки в мае текущего года составил 126,7 трлн рублей, превысив показатель мая прошлого года на 34,5%. Объемы торгов на "Мосбирже" продолжают расти: общий объем торгов вырос не только к маю прошлого года (+34,5%), но и к предыдущему месяцу (+1,4%). При этом рост объемов торгов, в свою очередь, обеспечивает увеличение финансовых показателей компании. Однако, учитывая рост котировок и низкую дивидендную доходность акций компании (собрание акционеров одобрило выплату дивидендов в сумме 17,35 рубля на одну акцию, текущая дивдоходность - 6,98%, отсечка - 14 июня), можем отметить, что акции "Мосбиржи", на наш взгляд, не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.