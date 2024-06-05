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Главная / Аналитикам / Аналитика / Сохранение ставки ЦБР в июне на текущем уровне или ее повышение на 0,5-1 п.п. равновероятны - "Ренессанс Банк"
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05 июня 2024 года 15:00
Сохранение ставки ЦБР в июне на текущем уровне или ее повышение на 0,5-1 п.п. равновероятны - "Ренессанс Банк"
Банк России на июньском заседании по ключевой ставке будет выбирать между равновероятными решениями - сохранением ее значения на текущем уровне 16% или дальнейшим повышением в диапазоне 0,5 - 1,0 п.п., полагает начальник отдела инвестиционной аналитики "Ренессанс Банка" Павел Журавлев. "Последние статистические данные указывают на снижение чувствительности инфляции к текущему уровню ключевой ставки, - пишет эксперт. - По данным Росстата по состоянию на 20 мая, накопленный с начала месяца рост индекса ИПЦ составил 0,38%, что, при сохранении такой же динамики в течение 3-й декады, даст месячный показатель на уровне 0,57%. В пользу сохранения ставки может выступать укрепление рубля до значений ниже 90 руб. за доллар, что в краткосрочной перспективе снижает стоимость импортируемых товаров. Однако, это в большей степени вызвано обусловленным сложностями валютных расчетов снижением импорта и может быть краткосрочным эффектом в случае решения вопроса с осуществлением трансграничных платежей". Сохранение проблем с расчетами в долгосрочной перспективе сократит объемы товаров на внутреннем рынке, что, по мнению Журавлева, будет выступать в качестве проинфляционного фактора. Также, на взгляд аналитика, укрепление национальной валюты ниже заложенного в бюджет значения 90 руб. за доллар может быть невыгодно Минфину, т.к. снижает рублевый эквивалент поступлений от экспортной выручки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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