Флоатеры - лучший вариант долгового рынка во 2П24 - инвестбанк "Синара"

Облигации с плавающим купоном (флоатеры) останутся лучшим вариантом для инвесторов на долговом рынке во втором полугодии текущего года, считает эксперт инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Майские аукционы Минфина оказались не слишком удачными. Всего за месяц было проведено восемь аукционов, два из которых были отменены из-за отсутствия заявок по приемлемым для ведомства ценам. Отменяя последний аукцион, Минфин сослался на необходимость стабилизировать ситуацию на рынке, - отмечает эксперт. - Обсуждение повышения ключевой ставки Банка России и отсутствие видимых результатов в борьбе с инфляцией не способствовали росту спроса на ценные бумаги с фиксированным купоном. В результате в мае Минфин разместил ОФЗ лишь на 190 млрд руб. против 320 млрд руб. в апреле и 260 млрд руб. в марте. Таким образом, квартальный план за два месяца был выполнен лишь на 51%".

"В текущих условиях флоатеры вызывают больше доверия. Сейчас существует некоторая неопределенность относительно дальнейшей траектории ключевой ставки. Новостной фон способствовал росту доходностей, в результате чего доходности ОФЗ за месяц выросли на 100-150 базисных пунктов (до 15-16% годовых). В то же время бумаги с плавающей ставкой в достаточно стабильном положении, при этом доходность по ним выше. Мы по-прежнему предпочитаем бумаги с плавающим купоном и считаем, что они останутся лучшим вариантом во 2П24", - указывает Коныгин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.