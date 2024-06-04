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04 июня 2024 года 19:00
"Финам" понизил рейтинг акций Apple до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Apple Inc. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $197 за штуку, что предполагает потенциал роста на 1,5%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "С момента выхода нашего предыдущего обзора по Apple от 14 марта акции компании подорожали на 13,4%, в том числе благодаря в целом неплохой квартальной отчетности, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - И наша оценка справедливой стоимости данных бумаг, выполненная методом дисконтированных денежных потоков (ДДП), указывает на уже весьма ограниченный потенциал их дальнейшего укрепления. Однако мы считаем, что восстановление рынка смартфонов, огромная база лояльных пользователей, регулярный выпуск новых устройств и внедрение в них ИИ-решений будут способствовать стабильному росту бизнеса Apple в долгосрочной перспективе". Apple - американский производитель потребительской электроники под одноименным брендом, одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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