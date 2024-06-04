Рубль, скорее всего, вернется на уровни выше 90 руб./$1 в ближайшие недели - инвестбанк "Синара"

Рубль, скорее всего, вернется на уровни выше 90 руб./$1 в ближайшие недели, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"В последние дни рубль поражает своим укреплением к доллару США, что мы связываем с действием факторов технического характера. Курс сейчас представляется привлекательным, чтобы покупать иностранную валюту. Прогнозируем, что в ближайшие недели рубль, благодаря улучшению ситуации с платежами и глобальному усилению доллара, вернется на уровни выше 90 за доллар США", - пишет эксперт.

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