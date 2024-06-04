"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CLP Holdings с прогнозной стоимостью 76,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 21% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"Эмитент продолжает восстановление после непростого 2022 года, когда глобальный энергетический кризис и операционные проблемы в Австралии обрушили показатели прибыли компании. Улучшение показателей австралийского бизнеса может стать ключевым фактором роста в текущем году. В долгосрочной перспективе мы позитивно смотрим на инвестиции компании в альтернативную энергетику на быстроразвивающихся рынках - в Китае и Индии", - указывает эксперт.

CLP Holdings - гонконгская вертикально интегрированная электроэнергетическая компания, осуществляющая генерацию, передачу, распределение и сбыт электроэнергии и газа в Гонконге, Китае, Австралии и Индии.

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