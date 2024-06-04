"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares Biotechnology ETF с прогнозной стоимостью на уровне $171,2 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"В ноябре 2023 года котировки бумаг эмитента "отжались" от многомесячного "дна" и перешли в фазу отскока, который в апреле растерял импульс, но не исчерпал себя и имеет шансы на продолжение, - пишет эксперт. - К числу рисков для вложений в биотехнологический сектор можно отнести потенциальное ужесточение нормативной базы, регулирующей ценообразование биофармацевтической продукции, и при таком сценарии производители дорогостоящих лекарств столкнутся со сложностями".

iShares Biotechnology ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс ICE Biotechnology, который, в свою очередь, включает акции биотехнологических и фармацевтических компаний с листингом в Соединенных Штатах.

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