"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Северстали

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций "Северстали" ввиду предстоящего цикла капитальных затрат эмитента и высокой текущей оценки бумаг, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина.

Эмитент во вторник представил стратегию развития до 2028 года. В результате ее реализации компания ожидает роста общих продаж металлопродукции до 13,3 млн тонн (+2,6 млн тонн к уровню 2023 года). По оценке "Северстали", отмечают эксперты телеграм-канала, это добавит 150 млрд руб. EBITDA к концу 2028 года, что подразумевает 10%-й прирост показателя в среднегодовом выражении. Целевой уровень маржинальности по EBITDA - не ниже 30%.

"Северсталь" также отмечает успешную переориентацию объемов с недружественных направлений на внутренний рынок России и планирует поддерживать долю экспорта на комфортном уровне - порядка 10% по итогам 2023 года. Компания ожидает, что по итогам пятилетнего цикла ее доля на рынке РФ составит не менее 20% (против примерно 18% в 2023 году).

"Капитальные затраты в 2024 году составят 119 млрд руб., при этом пик инвестиций придется на 2025 год (около 170 млрд руб.). В последующие годы компания ожидает нормализацию затрат до стандартных уровней (в нашем понимании - 80-120 млрд руб. в год)", - указывают аналитики "Мои Инвестиции".

"Сталевар" не планирует менять текущую дивидендную политику - до 100% FCF в качестве квартальных выплат при коэффициенте ЧД/EBITDA 0,5-1,0х. По словам компании, долговая нагрузка также останется на комфортном уровне - в пределах 1,0х по показателю ЧД/EBITDA.

"Сохраняем осторожный взгляд на "Северсталь" ввиду предстоящего цикла капзатрат и высокой оценки. При текущих ценах и курсе акции компании торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 12M 4,3х (против 3,9x у "НЛМК" и 2,4x у "ММК"), генерируя примерно 7% доходности FCF на год вперед. Считаем, что в "Северстали" не осталось краткосрочных положительных триггеров после объявления дивидендов", - пишут Халин, Сальковский и Мосин в обзоре.

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