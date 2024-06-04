Цена нефти может упасть до $71/барр. - Freedom Finance Global

Вероятна сильная волатильность котировок нефти марки Brent в ближайший месяц с колебаниями в среднем в диапазоне $71-80 за баррель, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"На наш взгляд, падение цены на нефть может быть результатом следующих факторов. Первый из них - попытка администрации США добиться мира на Ближнем Востоке, повлияв на Израиль, которая может оказаться небезуспешной. Второй - обнародованные в прошедшие выходные планы ОПЕК+ по постепенному наращиванию добычи нефти рядом стран, включая ОАЭ, добившихся от альянса разрешения увеличить добычу нефти в 2025 году на 300 тыс. баррелей в день, а также Россию и Саудовскую Аравию, которые договорились постепенно уменьшать объемы своих добровольных сокращений добычи нефти с октября текущего года. Третий - возобновление роста курса доллара к мировым резервным валютам в ожидании решения ФРС по процентным ставкам 12 июня, что, как правило, негативно влияет на рынки высокорискованных активов, в том числе и на нефтяные фьючерсы, - пишет эксперт инвестиционной компании в обзоре. - В то же время спрос на нефть, прежде всего в странах Азии, остается высоким, а геополитическая обстановка по-прежнему напряженная с учетом того, что судоходные компании из разных стран мира опасаются доставлять грузы, в том числе углеводороды, через Красное море. Эти факторы могут уже в июле вернуть цену нефти на уровни $87-88 за баррель и даже выше. Однако в ближайший месяц, по нашему прогнозу, цена нефти будет очень волатильной и колебаться в среднем в коридоре $71-80 за баррель".

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