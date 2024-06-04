"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку бумаг ФосАгро

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет среднесрочную позитивную оценку бумаг "ФосАгро" и целевую цену на уровне 8900 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 49% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Правительство предлагает увеличить НДПИ на добычу апатитовых руд с 1 января 2025 года, - напоминает аналитик Дмитрий Булгаков. - Отчисления "ФосАгро" по НДПИ увеличатся примерно с 10 млрд рублей до 22-23 млрд рублей в год. Вместе с тем 31 декабря 2024 года заканчивается действие экспортной пошлины По нашим оценкам, платежи "ФосАагро" по экспортной пошлине в 2024 году составят около 30 млрд рублей. С 2025 года экспортные пошлины уйдут, но НДПИ будет увеличен. Следовательно, размер дополнительной налоговой нагрузки в 2025 году может снизиться вдвое. При неизменных прочих вводных считаем, что финансовые результаты в 2025 году могут быть лучше г/г. Впрочем, самое главное это экспортные цены на минеральные удобрения (мы закладываем текущие уровни в следующем году) и курс рубля (ожидаем небольшой девальвации). Обращаем внимание, что в целом капзатраты в 2024 году могут вырасти г/г, что несет риски".

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