"Велес Капитал" понизил целевую цену акций ВК до 627 руб

"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "ВК" до 627 рублей за штуку, сохранив рекомендацию "держать" для бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Инвестиционный профиль "ВК", на наш взгляд, остается противоречивым, - отмечает эксперт. - Компания все еще находится на этапе трансформации после значительных изменений в стратегии и видении руководства. Группа тратит большие средства на развитие молодых проектов, и несмотря на рост операционных показателей, мы пока не можем с уверенностью сказать, что эти инвестиции окупятся. Скорректированная EBITDA снизилась в прошлом году практически до нуля, долговая нагрузка растет, а капитальные затраты стабильно составляют более 20% от выручки. Мы полагаем, что холдинг как минимум в текущем году продолжит активно вкладывать средства в развитие, после чего может последовать постепенная оптимизация затрат. На фоне уменьшения инвестиционной активности начиная с 2025 года мы ожидаем увидеть постепенное выравнивание рентабельности и снижение доли CAPEX".

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