"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 152,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 152,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: 119 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Рост поставок в альтернативные страны позволит с текущего года операционным результатам перейти к росту, - пишут аналитики. - Планы "Газпрома" предполагают увеличение экспорта в Китай до 98 млрд кубометров в год примерно к 2031-2033гг, рост поставок в Среднюю Азию, запуск "Балтийского СПГ" и возможные проекты с Ираном. Совокупность данных проектов может позволить "Газпрому" к началу следующего десятилетия восстановить объемы газового бизнеса до значений 2021 года. Сильной стороной "Газпрома" остается нефтяной бизнес. "Газпром нефть" является бенефициаром повышенных рублевых цен на нефть и маржи нефтепереработки. При этом на данный момент доля "Газпрома" в "Газпром нефти" уже стоит дороже "Газпрома" целиком".

На взгляд экспертов, с технической точки зрения акции формируют уровень поддержки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 119 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6.

"Газпром" - крупнейшая в мире компания по объемам добычи газа. Кроме того, компания добывает и перерабатывает нефть, владеет энергетическими, банковскими и медиаактивами.

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