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04 июня 2024 года 12:23
Рентабельность РусГидро улучшится к концу года - инвестбанк "Синара"
Рентабельность "РусГидро" улучшится к концу года., считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Георгий Горбунов. "Мы оцениваем стоимость "РусГидро", комбинируя в соотношении 50/50 результаты оценки по методам DCF и DDM. Наша целевая цена в 0,87 руб./акцию предполагает рост на 36% с текущих уровней и 47%-ную совокупную доходность, с учетом дивидендной доходности в 11% до конца года. Хотя результаты компании за 1К24 не оправдали наших ожиданий, мы ожидаем, что рентабельность "РусГидро" улучшится к концу года благодаря снижению цен на уголь и поступлению платы за мощность от модернизированного блока Владивостокской ТЭЦ-2", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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