Рентабельность РусГидро улучшится к концу года - инвестбанк "Синара"

Рентабельность "РусГидро" улучшится к концу года., считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Георгий Горбунов.

"Мы оцениваем стоимость "РусГидро", комбинируя в соотношении 50/50 результаты оценки по методам DCF и DDM. Наша целевая цена в 0,87 руб./акцию предполагает рост на 36% с текущих уровней и 47%-ную совокупную доходность, с учетом дивидендной доходности в 11% до конца года. Хотя результаты компании за 1К24 не оправдали наших ожиданий, мы ожидаем, что рентабельность "РусГидро" улучшится к концу года благодаря снижению цен на уголь и поступлению платы за мощность от модернизированного блока Владивостокской ТЭЦ-2", - пишет эксперт.

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