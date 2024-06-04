Бонды ГТЛК серии 002Р-05 интересны к покупке с YTM не ниже 8,5% - "КИТ Финанс Брокер"

Новые двухлетние облигации АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 002Р-05 (объемом не более 500 млн юаней) интересны к покупке со справедливой доходностью к погашению (YTM) не ниже 8,5% годовых, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Из интересных размещений на следующей неделе отметим сбор заявок по выпуску ГТЛК ("АА-(RU)") серии 002P-05. Номинальная стоимость одной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок обращения облигаций 2 года. Купонный период 91 дней. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 8,75%, что соответствует доходности к погашению не выше 9,11%. Мы считаем, что данный выпуск интересен к покупке с YTM не ниже 8,5%, что дает премию к выпускам в этой части кривой 80-100 б.п." - пишут эксперты в комментарии.

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