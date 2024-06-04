"Финам" подтверждает рейтинг акций Amazon на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Amazon.com Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $190 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 6% с текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Amazon с начала года повысились на 18%, опередив широкий рынок, который подрос на 10%. В ходе ралли бумаги компании установили исторический максимум, после чего перешли к снижению. Мы позитивно смотрим на инвестиционный кейс Amazon, но из-за высокой оценки и недавнего бурного роста котировок будущий потенциал акций выглядит ограниченным", - отмечает аналитик Игнат Иванов.

Amazon - одна из крупнейших по капитализации компаний мира, специализирующаяся на электронной торговле и облачных вычислениях.

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