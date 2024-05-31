ПСБ позитивно оценивает перспективы акций "Аэрофлота"

Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы котировок акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент впервые в истории показал положительный финансовый результат в первом квартале года. Cмотрим на Группу позитивно. Импульс спроса на внутренние перевозки позволяет надеяться на сохранение операционных показателей на высоких уровнях и на нивелирование будущего роста затрат на топливо и техобслуживание самолетов. При этом страховое и лизинговое урегулирование продолжает оказывать значимую поддержку компании в условиях сохраняющихся макрорисков", - отмечают эксперты.

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