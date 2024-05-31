"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Роснефти", среди нефтяников выделяют бумаги "ЛУКОЙЛа", сообщается в материале аналитиков.

"Нефтяная компания опубликовала отчет с финансовыми итогами первого квартала 2024 года. Выручка оказалась стабильной, несмотря на небольшое снижение рублевых цен на нефть, а также сокращения объемов переработки из-за необходимого ремонта повреждений от атак беспилотников. EBITDA существенно выросла. Влияние на это оказали сокращение операционных расходов и налоговой нагрузки. Операционные расходы, вероятно, сократились благодаря снижению объемов переработки и закупочной цены нефти. Налоговая нагрузка сократилась, так как каждый месяц квартала компания получала выплаты по демпферу, - отмечают эксперты. - Прибыль выросла почти в два раза благодаря росту EBITDA и отсутствию разового списания активов, которое было отмечено в конце прошлого года. Однако на прибыль все еще оказывают давление высокие процентные расходы. Из-за больших ставок в РФ "Роснефть" открывает займы в альтернативных валютах. Долговая нагрузка на конец первого квартала 2024 года составила 1,0x против 0,9х в конце 2023 года. Исходя из дивидендной политики эмитента, за первый квартал он заработал для своих акционеров 18,8 рубля на акцию".

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