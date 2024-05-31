Цена нефти может остаться ниже $82/барр. в пятницу - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent могут остаться ниже уровня в $82 за баррель на торгах в пятницу, дальнейшую динамику цене зададут решения ОПЕК+ на встрече в воскресенье, 2 мая 2024 года, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.