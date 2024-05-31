Возможно ослабление рубля до 91 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару США до уровня 91 руб./$1 на торгах в пятницу на фоне вероятного достаточно сильного спроса на валюту перед выходными днями, говорится в аналитическом материале SberCIB Investment Research.

"По нашим оценкам, цена нефти марки Brent в пятницу может остаться в интервале $81-82 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

"Рынок госдолга в четверг продолжил переоценивать вероятность ужесточения риторики ЦБ РФ на предстоящем в июне заседании. На этом фоне доходности прибавили еще 10 базисных пунктов и приблизились к отметке 15% в долгосрочном сегменте. Мы допускаем, что в пятницу доходности могут стабилизироваться около этого уровня", - пишут аналитики SberCIB.

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