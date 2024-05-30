"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Полюса

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 14163 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

"Совет директоров Полюса рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Мы считаем, что главной причиной отказа стал проведенный прошлым летом выкуп акций на сумму $6,4 млрд, повлекший значительный рост долговой нагрузки. При этом программа buyback была осуществлена преимущественно в пользу Группы "Акрополь", мажоритарного акционера компании, что усиливает риски, связанные с корпоративным управлением, и может привести к ухудшению мультипликативной оценки "Полюса", - пишет эксперт. - В то же время мировые цены на золото раз за разом переписывают исторические максимумы. При этом мы не исключаем дальнейший рост стоимости металла, так как осенью 2024 года могут совпасть два мощных драйвера: снижение ставки ФРС и президентские выборы в США. При текущих ценах на золото и валютном курсе совокупный дивиденд "Полюса" за 2024 год может составить 800-850 руб. на акцию (доходность - 6,2-6,6% к текущим котировкам). Мы рассчитываем, что компания вернется к выплате дивидендов уже по итогам 1П24, продемонстрировав тем самым благожелательное отношение к миноритарным акционерам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.