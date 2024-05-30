Сценарий повышения ставки ЦБР в июне становится более вероятным - Райффайзенбанк

Сценарий повышения ключевой ставки Банка России на июньском заседании становится более вероятным, однако регулятор может ограничиться и только ужесточением риторики, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Повышенное инфляционное давление (как фактические темпы, так и возросшие в мае инфляционные ожидания), высокий потребительский спрос, сохраняющаяся жесткость рынка труда и прочие факторы, формирующие ценовые тренды, поддерживают ястребиный настрой ЦБ. Рынок также пересмотрел свои ожидания - по нашим оценкам (из кривой ROISFIX), в котировках сейчас заложен сценарий повышения ключевой ставки на 100 б.п. на горизонте трех месяцев, - пишут эксперты в обзоре. - При этом ранее А. Заботкин отмечал, что ЦБ, скорее всего, будет предметно рассматривать опцию повышения ключевой ставки, но не в качестве базового сценария. Сейчас с учетом рыночных ожиданий вариант сохранения ключевой ставки на уровне 16% в июне уже может быть воспринят как смягчение настроя регулятора. Однако повышение ключевой ставки в июне, на наш взгляд, говорит об отклонении траектории ключевой ставки вверх от прогнозного диапазона, опубликованного в конце апреля (верхняя граница для средней ключевой ставки - 16%), так как в таком случае мы не видим возможным снижение ключевой ставки в 2024 году. Поэтому не исключено, что ЦБ может ограничиться ужесточением риторики на ближайшем заседании - это даст регулятору дополнительное время для наблюдения за процессом трансмиссии".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.