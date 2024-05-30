"Префы" Транснефти непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Привилегированные акции "Транснефти" в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Российская нефтепроводная компания представила финансовую отчетность за первый квартал 2024 года. Эмитент продолжает показывать стабильность в доходах и в планомерном увеличении прибыли. Однако на наш взгляд, бумаги не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочных покупок", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.