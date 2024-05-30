"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Интер РАО", при этом умеренно позитивно оценивая опубликованные финансовые результаты эмитента оценивают результаты, сообщается в обзоре аналитиков.

"Среди энергетиков выделяем "Юнипро", - отмечают они.

"Энергетическая компания опубликовала отчет МСФО с итогами первого квартала 2024 года. Выручка "Интер РАО" возросла во всех сегментах, кроме электрогенерации в РФ. Здесь показатель незначительно снизился (на 0,5%) в связи с окончанием срока договора о предоставлении мощности (ДПМ) на ряде станций и плановым ремонтом на объектах. Большая часть снижения была компенсирована ростом выработки и цен на рынке на сутки вперед (РСВ). Позитивное влияние на сбытовой бизнес, по сообщениям эмитента, оказала покупка двух сбытовых компаний у "Россетей" в начале года, - отмечают эксперты. - На снижение EBITDA повлияли рост расходов на топливо, а также возросший объем закупок электроэнергии сбытовыми компаниями для обеспечения возросшего уровня потребления. Чистая прибыль, несмотря на это, показала позитивную динамику в связи с существенным ростом процентных доходов".

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