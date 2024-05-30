S&P 500, вероятно, проведет торги четверга в диапазоне 5225-5280п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию четверга в диапазоне 5225-5280 пунктов со средней волатильностью, при этом в начале дня она может расшириться на фоне публикации значимых макроэкономических данных и реакции рынка на негативный отчет Salesforce Inc., фьючерсы указывают на возможность продолжения коррекции, складывается негативный баланс рисков, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Михаила Парамонова.

"В центре внимания инвесторов - вторая оценка ВВП за первый квартал, которая будет опубликована перед открытием основной сессии. Первоначальная оценка показала рост экономики в начале года на 1,6%, что оказалось слабее ожиданий преимущественно из-за наиболее волатильных компонентов. Согласно консенсус-прогнозу, уточненная оценка покажет, что рост ВВП составил 1,3% на фоне пересмотра компонента потребления, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Перед открытием основной сессии будут опубликованы еженедельные данные числа заявок на пособие по безработице, которые должны продемонстрировать нейтральную динамику, а также общее число заявок, которое возобновило рост после спада в апреле. В целом рынок находится в ожидании ключевых данных по инфляции - ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемому ФРС индикатору инфляции, которые будут опубликованы в пятницу".

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