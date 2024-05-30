Оснований для повышения ставки ЦБ РФ в июне нет - ПСБ

Оснований для повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 7 июня 2024 года нет, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Недельные данные показали медленное торможение инфляции (0,1% против 0,11% и 0,17% за предыдущие две недели). Однако годовой уровень ИПЦ остается на пиках - по оценкам (8,1% г/г). Ждем, что снижение годовой инфляции реализуется в июне-июле (в зависимости от масштабов сезонного снижения цен на продукты питания). Пока факт соответствует нашему прогнозу в 5,4% г/г на конец текущего года. По нашему прогнозу, приближение инфляции к таргету ЦБ РФ в 4% реализуется в середине 2025 года. Не видим оснований для повышения ключевой ставки 7 июня", - пишет эксперт в комментарии.

"Мы также ждем сохранения уровня 16% годовых в течение всего 2024 года. Однако полагаем, что ориентиры на 2025 год должны быть выше - наш прогноз средней ставки 14,1%, на конец следующего года ждем ставку на уровне 12%", - указывает Попов.

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