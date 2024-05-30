Акции ТКС Холдинга привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "ТКС Холдинг" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Совет директоров эмитента утвердил независимую оценку Росбанка для проведения его интеграции в состав Группы, констатируют эксперты. Одна акция Росбанка оценена в 129,4 рубля. С учетом прав требований по субординированному долгу и прочим активам данная оценка соответствует мультипликатору 1,05 относительно капитала Росбанка за 2023 год по МСФО. В качестве источника финансирования сделки "ТКС Холдинг" будет использовать допэмиссию своих акций по закрытой подписке по цене 3423,62 рубля за акцию. Закрытие сделки по интеграции Росбанка ожидается до конца третьего квартала 2024 года.

"Ранее "ТКС Холдинг" сообщал, что без учета интеграции бизнеса Росбанка группа может добиться в 2024 году роста активной клиентской базы более чем на 20%, увеличения процентного дохода - более 40%, роста чистой прибыли - более 30%, а также снизить отношение операционных расходов к доходам. Благодаря интеграции Росбанка эмитент сможет усилить свои позиции на рынке банковских услуг и нарастить доходы группы. Мы позитивно оцениваем параметры сделки для акций "ТКС Холдинга", - указывают аналитики сервиса в материале.

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