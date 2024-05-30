"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "НоваБев Групп", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Марии Колбиной, Николая Ковалева и Антона Соловкина.

"Компания объявила об увеличении уставного капитала за счет распределения добавочного капитала и нераспределенной прибыли, - отмечают эксперты. - Текущие держатели акций получат по 7 акций на каждую акцию во владении. Уставной капитал будет увеличен на 11,06 млрд рублей - пропорционально увеличению количества акций. Это эквивалентно 700 руб. за акцию, что могло бы транслироваться в доходность 12,3%. Действие должно повысить привлекательность бумаг компании для розничных инвесторов, что может привести к дополнительным притокам".

"НоваБев Групп" сохраняет двузначные темпы роста ключевого сегмента - премиальные водочные бренды, подчеркивается в комментарии. Дополнительную поддержку результатам оказывает агрессивное расширение розничной сети "ВинЛаб". Аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции компании.

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