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30 мая 2024 года 13:22
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Marvell с целью $92
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Marvell Technology с целью $92 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,8%, стоп-приказ: $67,05, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный отчет 30 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $1,17 млрд и прибыли на акцию $0,2414. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. "С технической точки зрения бумага двигается в рамках растущего тренда, - отмечают эксперты. - При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $67,05 риск на портфель составит 0.56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95". Marvell Technology - американская бесфабричная компания, производитель процессоров, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MARVELL-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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