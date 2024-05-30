"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 1810 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1810 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,12%, стоп-приказ: 1608 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что в начале года по бумагам "Транснефти" был проведен сплит, и это сделало их более доступными для большинства инвесторов. При этом, в соответствии с высказываниями главы "Транснефти", идет практическая работа по переходу на выплату дивидендов дважды в год, что также может стать положительным фактором для компании. Кроме того, чистый долг компании, который присутствовал в 2018-2019гг, по итогам 2023 года сменился чистой денежной позицией.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, произошел локальный откат. Потенциал продолжения тренда сохраняется. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1608 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,06", - указывают в "Финаме".

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.