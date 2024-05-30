ЦБ РФ может отложить повышение ставки до следующего заседания - банк "Санкт-Петербург"

ЦБ РФ может отложить повышение ключевой ставки до следующего заседания, ограничившись на следующей неделе направленным жестким сигналом, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

"Данные от Росстата за неделю по 27 мая указали на замедление инфляции в стране с 0,11% н/н 0,10% н/н. В годовом выражении рост цен в РФ составил 8,1% г/г после 8% г/г неделей ранее, - указывают аналитики. - В целом по итогам мая инфляция в стране заметно ускоряется. Отчасти, это происходит в связи с разовыми факторами - в первую очередь индексацией отечественных автомобилей. Тем не менее проинфляционные риски все еще превалируют, а российская экономика продолжает показывать признаки перегрева. Риски повышения ключевой ставки видятся высокими, но ЦБ такие действия может отложить и до июльского заседания, ограничившись на следующей неделе направленным жестким сигналом".

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