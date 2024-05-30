Рубль способен завершить неделю выше психологической отметки в 90 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Рубль способен завершить неделю выше психологической отметки в 90 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду заметно слабел, - напоминают эксперты. - Снизившееся после окончания налогового периода предложение валюты способствует коррекционному росту курса. При этом появляются признаки постепенного восстановления спроса на валюту. Сегодня курс USD/RUB находится у 89,8 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом текущую неделю курс способен завершить выше психологической отметки в 90 руб./$1".

Нефтяные цены в среду росли, но по итогам дня они все же упали. На взгляд экспертов банка, давление на котировки оказывало заметное укрепление доллара. В четверг утром фьючерсы Brent торгуются у $83,4/барр. Вечерние оценки от API показали максимальное с января недельное снижение нефтяных запасов в США. Если официальные данные от Минэнерго страны сегодня подтвердят такую динамику, котировки могут вернуться выше $84/барр., полагают в банке.

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