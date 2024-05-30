Результаты Русгидро за 1К24 могут негативно повлиять на настроения инвесторов - инвестбанк "Синара"

Результаты "Русгидро" за 1К24 могут негативно повлиять на настроения инвесторов, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Матвей Тайц.

"Компания раскрыла результаты за 1К24 по МСФО, которые оказались слабыми: если выручка, включая субсидии, выросла на 10,1% г/г и составила 172,7 млрд руб., то показатель EBITDA снизился на 4,5% г/г до 41,3 млрд руб., - пишет эксперт. - Выручка оказалась на 0,6% (1 млрд руб.) ниже наших ожиданий, EBITDA - на 4,5% (2,1 млрд руб.), главным образом из-за больших затрат на персонал и топливо, чистая прибыль - на 18% (3,6 млрд руб.), в основном по причине более высокой, чем ожидалось, стоимости обслуживания долга и переоценки беспоставочного форвардного контракта".

Компания уменьшила инвестиции с 62,2 млрд руб. в 1К23 до 29,3 млрд руб. в отчетном квартале, что позволило ей получить положительный денежный поток в размере 11,3 млрд руб. против -27,0 млрд руб. годом ранее, отмечает далее Тайц. Учитывая снижение цен на уголь и поступление платы за мощность модернизированного блока Владивостокской ТЭЦ-2, аналитик рассчитывает на улучшение рентабельности "РусГидро" до конца года. Однако результаты 1К24 могут негативно повлиять на настроения инвесторов, предупреждает эксперт.

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